Ученицы Ногинской художественной школы победили на всероссийском конкурсе

В Москве завершился всероссийский детско-юношеский конкурс, в котором приняли участие талантливые воспитанницы Ногинской детской художественной школы. Мальчики и девочки из разных регионов продемонстрировали свои художественные навыки, создавая работы по мотивам русских сказок.

Три ученицы вместе с наставниками Полиной Матвеевой и Сергеем Петровым получили высокие оценки за свои творения. Имена победительниц объявили на церемонии в Центре современного искусства «Винзавод».

Мирослава Сафронкина заняла третье место в категории «Живопись» с картиной «Репка». София Смирнова получила победу в номинации «народное голосование» за работу «Царевна-лягушка». Анна Колышева также стала победительницей в голосовании, представив работу «Конек-горбунок».

Конкурс был открыт для всех желающих, как для учеников художественных школ, так и для тех, кто занимается рисованием дома. Лучшие работы вошли в экспозицию выставки «Жили-были: школа русской сказки» на Винзаводе.

В состязании участвовали ребята из разных регионов, включая Новороссию и Донбасс, что подчеркнуло важность сохранения культурных традиций и переосмысления сказок в современном контексте.