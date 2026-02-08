Ученицы из ОАЭ побывали в гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье

Двадцать учениц из Национальных школ Объединенных Арабских Эмиратов посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. Визит прошел в рамках программы международного образовательного обмена, о чем информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Во время пребывания в гимназии ученицы из ОАЭ активно участвовали в различных учебных мероприятиях. Они посещали занятия, в том числе уроки русского языка как иностранного, где могли погрузиться в изучение языка и культуры России. Также для них были организованы экскурсии по историческим местам и мастер-классы по росписи подносов в традициях жостовских мастеров и созданию открыток в стиле литогравюры.

Программы обмена для школьников осуществляются благодаря сотрудничеству Образовательного центра имени Шейхи Фатимы бинт Мубарак и Министерства просвещения Российской Федерации. Эти инициативы направлены на развитие международного сотрудничества в области образования и укрепление дружбы между народами.