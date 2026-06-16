Ученица технопарка из Реутова победила во всероссийском конкурсе медиапроектов

Жительница Реутова Эльмира Годжурова стала победительницей конкурса медиапроектов «Медиалидеры. Взгляд в будущее», который организовала ВГТРК. Более двух тысяч участников из России и стран ближнего зарубежья боролись за победу.

Эльмира учится в реутовском технопарке «Изобретариум». Ее видеоролик о добровольчестве и волонтерстве понравился жюри. Девушка рассказала о важности помощи окружающим и животным, призвала зрителей быть добрее.

За победу Эльмира получила путевку в международный детский центр «Артек». Смена пройдет в Крыму с середины июля по начало августа. Школьница сможет отдохнуть и прокачать медианавыки в кругу талантливых сверстников.

По словам победительницы, идея проекта родилась у нее на занятиях в технопарке. Она часто помогает приютам для животных и считает, что даже небольшое доброе дело способно изменить мир. Своим успехом Эльмира во многом обязана медианаставнику Анастасии Козловской, которая помогала ей на каждом этапе: от разработки концепции и сценария до монтажа и озвучки итогового ролика.

Педагог отметила, что они шли к этой победе целый год. Для «Изобретариума», который только начинает заявлять о себе на всероссийском уровне в медиасфере, этот результат стал значимым. Анастасия подчеркнула, что Эльмира сумела быстро влиться в коллектив, побороть страх перед камерой и полностью раскрыть свой потенциал.