Ученица школы № 2 в Егорьевске победила на конкурсе Центрального банка

Валерия Белова из Егорьевска приняла участие в конкурсе Центрального банка России. Она разработала мобильное приложение по защите персональных данных и выиграла путевку в «Артек».

«Финансовая грамотность и способы защиты от мошенничества» — именно на эту тему Центробанк провел конкурс среди учащихся. Валерия Белова из школы № 2 в Егорьевске стала его победителем, когда разработала мобильное приложение.

«Оно может прислать тревожное сообщение об угрозе, чтобы человек вовремя предпринял меры. Я думаю, что мое приложение будет востребовано, ведь за последнее время, по данным лаборатории Касперского, количество звонков от мошенников было увеличено на 42%», — рассказала победительница конкурса от ЦБ РФ Валерия Белова.