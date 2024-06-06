Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии

Воспитанница Одинцовского лицея № 6 имени Александра Сергеевича Пушкина из 11 «Э» класса Дарья Сигунова набрала 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии. Это максимальные баллы на экзамене.

Май и июнь — время сдачи единых государственных экзаменов по всему Одинцовскому городскому округу. Две тысячи школьников уже сдали математику и почти полторы тысячи детей — обществознание. Такую статистику привело Минобразования Подмосковья.

Кроме того, начиная с этого года, одинцовские выпускники смогут еще до конца приемной кампании в вузы сдать один любой предмет на выбор повторно. Сделать это они могут в случае того, если полученная оценка на едином государственном экзамене им не нравится. Датами пересдачи в этом году назначили 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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