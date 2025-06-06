Ученица лицея из Подольска стала призером фестиваля по робототехнике

Ученица лицея № 1 поселка Львовский Оксана Пыптева стала серебряным призером XI регионального фестиваля точных наук «Особые точки» для обучающихся школ и учреждений дополнительного образования в техническом хакатоне в номинации «Широкая линия». Мероприятие проходило в Серпухове.

Программа фестиваля была насыщенной. Для участников организовали лекции, а после наградили ценными призами и грамотами.

Первый день хакатона посвятили сборке и программированию роботов. Участникам выдали запчасти, они должны были самостоятельно собрать робота в технических конкурсах. Датчики должны были считать слово и перевести его в код.

Во второй день устроили «Гонки роботов» по линиям. Участники программировали и отлаживали своих роботов для прохождения трасс.

«Важным аспектом было то, что робота требовалось перепрограммировать заново, включая датчики, под каждый новый трек, и при этом учитывать его особенности. На это отводилось всего 10-15 минут. Это, безусловно, требовало быстрой реакции от участников», — сказала участница турнира Оксана Пыптева.