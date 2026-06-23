Ученица из Реутова получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе

В Реутове ученица лицея Мария Нерсесян получила высший балл на ЕГЭ по литературе. Этот успех — результат ее усердной работы и любви к предмету.

Мария поделилась своими секретами достижения высоких результатов. Она подчеркнула, что ключ к успеху — это ежедневный труд и интерес к литературе. Даже в свободное время, например, в поездках, она читала статьи и учила стихотворения.

Литература для Марии — профильный предмет. Она планирует поступать в Московский государственный институт культуры, чтобы стать певицей. Девушка призналась, что экзамен в этом году был сложным, и многим ученикам не удалось справиться с заданиями. Однако ей удалось получить высший балл.

Учитель литературы Ольга Гарьевна Царева гордится своей ученицей. Она отметила, что Мария много и самостоятельно готовилась к экзамену, писала работы и приносила их на проверку. Педагог подчеркнула, что ЕГЭ по литературе — один из сложнейших экзаменов, требующий глубоких знаний.

Мария советует будущим выпускникам полюбить выбранный предмет, чтобы каждый день находить мотивацию для подготовки.