Ученица из Пущино победила в региональной олимпиаде по технологии

Ученица 10 «Б» класса гимназического корпуса образовательного комплекса «Пущино» Наталья Мосолова продемонстрировала выдающиеся достижения в региональной олимпиаде по технологии. Путь к успеху помог прокладывать наставник — учитель технологии высшей категории Светлана Кириллова. Под ее руководством девочки не только осваивают шитье и кулинарию, но и погружаются в историю костюма, учатся моделировать изделия и разбираться в тонкостях современного дизайна.

Олимпиада стала для Натальи настоящим испытанием: сложная теория, практический тур по пошиву элементов платья и созданию дизайна сумки. Но настоящий триумф ждал ее впереди — на защите творческого проекта. Жюри была поражена авторской коллекцией украшений Натальи. Нежные серьги и броши-цветы, созданные с помощью техники вязания крючком и работы с эпоксидной смолой, отличались ювелирной точностью исполнения.

Особенно впечатлила жюри брошь-орхидея, на создание которой у Натальи ушел почти месяц. Чтобы сохранить хрупкую красоту живого цветка, его пришлось бережно сушить в соли, а затем заключить в прозрачную смолу.

Творчество для Натальи — не просто увлечение, а образ жизни. Выпускница художественной школы с отличием планирует связать свое будущее с миром дизайна и мечтает покорить ведущие художественные вузы страны, такие как академия имени Штиглица или Суриковское училище.