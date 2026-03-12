Ученица из Пущина стала призером олимпиады по экологии

Ученица десятого класса из города Пущино Наталья Мосолова достигла значительного успеха, став призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии. Это достижение она дополнила аналогичной победой в олимпиаде по технологии.

Секрет успеха Натальи не в школьной программе, а в ее увлечении экологией, которое поддерживают педагоги-энтузиасты. Ее классный руководитель и учитель географии Ольга Веремеева более двадцати лет ведет экологический кружок «Живая река». Благодаря кружку послеурочное время превращается в настоящую полевую лабораторию, где школьники учатся понимать природу не по книгам, а на практике.

Вместе с наставником Наталья исследовала водные артерии окрестностей: великую Оку и малые речки — Солоновку, Неглядейку, Любожиху. Юный эколог анализировала качество воды, изучала флору и фауну.

Результаты исследований обнадеживают: состояние рек остается стабильно удовлетворительным уже почти четверть века наблюдений. В Оке, например, по-прежнему трудятся живые «фильтры» — моллюски-перловицы, каждый из которых за сутки пропускает через себя до 70 литров воды.

Однако есть и тревожные находки. На реке Солоновке обнаружили старое бобровое поселение. Сравнительный анализ показал, что за последнее десятилетие русло этой реки сократилось на треть. Исследователи предполагают, что виной тому может быть интенсивный забор подземных вод из скважин.