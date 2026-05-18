Ученица из Котельников победила в конкурсе «Дети рисуют Суворова»

В конкурсе «Дети рисуют Суворова», который собрал почти двести участников со всей России, первое место заняла Мирослава Трунова из школы № 2 в городском округе Котельники.

Мирослава с детства интересуется историей своей страны. Когда классный руководитель Марина Владимировна Тищенко предложила ей поучаствовать в конкурсе, девочка обрадовалась возможности погрузиться в прошлое и проявить свои художественные способности.

Для конкурса Мирослава нарисовала акварелью картину «Возвращение Суворова на родину», изобразив торжественный момент возвращения полководца домой. Вместе с мамой она отправила рисунок на рассмотрение.

Ожидая результатов, Мирослава и ее близкие волновались и постоянно проверяли новости. И вот настал день, когда объявили победителей — первое место заняла Мирослава. Ее пригласили на награждение в Санкт-Петербург, в музей Суворова. Там рисунок «Возвращение Суворова на родину» поставили в самый центр выставки, а изображение работы напечатали на всех афишах конкурса.

К рисунку Мирослава написала эссе, объяснив, что хотела сказать своей картиной. Жюри оценило и рисунок, и текст.

Теперь работы победителей можно увидеть в суворовском музее в Петербурге. А Мирослава Трунова уже решила, что будет участвовать в следующем конкурсе, который объявят осенью.