Ученица из Химок приняла участие в разработке геоинформационной системы

Ученица Химкинского лицея Дарья Никитина присоединилась к проектной группе, которая работает над созданием комплексной геоинформационной системы (ГИС) и трехмерной модели рельефа кластера «Красная Поляна».

Проект реализуется под руководством ученых Научно-технологического университета «Сириус» в рамках конкурса «Большие вызовы» по направлению «Экология и изучение изменений климата». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках проекта анализируется рельеф, строение и состав горных пород с использованием современных технических инструментов. Результатом работы станет 3D-модель рельефа и систематизация большого объема геоданных.

Отметим, что Дарья Никитина уже несколько лет занимается экологическими проектами в рамках школьного обучения. С этого года ее деятельность в этой области продолжается на базе Химкинского лицея, который является Федеральной инновационной площадкой в сфере экологии.