Ученица из Электростали заняла 2-е место в чемпионате по 3D-моделированию

Ученица школы №5 городского округа Электросталь Анастасия Полякова заняла второе место в межрегиональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр» (категория «Юниоры»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам оценки конкурсных работ Анастасия Полякова продемонстрировала устойчивое владение инструментарием трехмерного моделирования, способность к художественной проработке персонажей и игрового окружения, а также высокую скорость решения нестандартных задач. Участникам требовалось создать комплексную трехмерную сцену, включающую игрового персонажа и элементы окружения, с последующей оптимизацией моделей для использования в игровых движках.

Экспертное жюри, состоявшее из представителей профильных организаций и индустриальных партнеров, оценивало техническую грамотность построения сетки, качество текстур, соблюдение художественного стиля и эффективность использования программных средств. Решение Анастасии Поляковой было отмечено как одно из наиболее сбалансированных с точки зрения сочетания творческой выразительности и технической точности.

Заместитель директора Центра дополнительного образования для детей городского округа Электросталь Ксения Канунникова, которая была наставником Анастасии, сообщила: «Анастасия показала результат, который стал возможен благодаря регулярным тренировкам и глубокому погружению в отраслевые стандарты».

В пресс-службе ведомства отметили, что итоги соревнований будут использованы для совершенствования региональных программ подготовки юниоров по цифровым компетенциям, а также для тиражирования успешных методических решений в муниципальных образованиях региона.

Организационно-методическую поддержку чемпионата осуществляли Министерство просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».