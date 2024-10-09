Ученица из Чехова прошла в основной тур международной космической олимпиады

В городском округе Чехов воспитанница школы № 10 Диана Спиридонова прошла отборочные этапы XXXII международной космической олимпиады школьников. Основной тур состоится с 17 по 25 октября.

Международную космическую олимпиаду школьников каждый год проводят в городском округе Королев Московской области. Она призвана развить профессиональные интересы старшеклассников к профессиям аэрокосмического профиля.

Ученица школы № 10 Диана Спиридонова из Чехова прошла отборочные этапы XXXII международной космической олимпиады школьников. Девушка также выполнила задачи квалификационного раунда и предварительно защитила проект.

Основной тур пройдет с 17 по 25 октября. Участники защитят творческие проекты на аэрокосмическую тематику, пройдут предметные олимпиады по физике, математике и информатике.

За звание лучших поборются 232 школьника из различных городских округов Подмосковья.

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