Ученица из Богородского округа получила звание географа-мастера

Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе стал площадкой проведения увлекательной программы Русского географического общества «Мир открытий». Мария Ефременко из Богородского округа стала победителем проекта профильной смены, а также получила значок и звание «Географ-мастер».

Мероприятие было организовано в честь 180-летия Русского географического общества. Участие приняли ребята из 54 регионов страны.

Программа «Мир открытий» объединила 275 юных знатоков географии и победителей олимпиад. Среди участников — ученица 10 класса Центра образования № 10 из Богородского округа Мария Ефременко. Она стала победителем Всероссийской олимпиады школьников и смогла присоединиться к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Мир открытий».

Две недели участники знакомились с деятельностью одного из старейших географических обществ мира. В рамках российско-французского телемоста школьники пообщались с Кириллом Шалахиным — потомком известного российского мореплавателя и исследователя Петра Анжу.

Дети с головой окунулись в мир захватывающих лекций от выдающихся ученых, приняли участие в полевых исследованиях, изучили современные методы картографии и геоинформатики. Особое внимание было уделено практическим занятиям, где участники смогли применить полученные знания на практике. Они работали с компасами и GPS-навигаторами, изучали геологические породы и минералы, проводили экологический мониторинг окружающей среды.

По итогам смены за достижения и активность ребятам вручили грамоты, подарки и благодарности. Со своим проектом Мария Ефременко одержала победу.

Напомним, проект профильных смен «Мир открытий» реализуется Русским географическим обществом вместе с Министерством просвещения Российской Федерации с 2015 года. Ежегодно лучшие юные географы отправляются во всероссийские и международные детские центры «Орленок», «Океан», «Смена» и «Артек». Главная цель данного масштабного образовательного проекта — сохранение и приумножение интеллектуального потенциала России.