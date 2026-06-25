Ученица гимназии из Красногорска получила 100 баллов на экзамене по физике

Полина Варюхина из гимназии №2 города Красногорска сдала физику на сто баллов. Когда она увидела этот результат на экране, испытала умиротворение. Но настоящая радость пришла раньше — от звонка классной руководительницы, которая расплакалась в трубку от счастья. Полина была тронута тем, как много педагог вложила в нее и поддержала психологически.

Интересно, что физику Полина сдавала без репетиторов. На экзамене она решала задания строго по порядку и справилась со всем вариантом за два часа. Оставшееся время ушло на проверку и оформление чистовика. В моменты трудностей Полина сохраняла спокойствие, перерешивала задания на черновике и исправляла ошибки на чистовике.

Теперь, оглядываясь назад, Полина советует себе не перегружать себя учебой. Она призналась, что готовилась рывками, но сейчас понимает: лучше заниматься чуть меньше, но постоянно. В разгар подготовки Полина отказалась от мобильных игр и сериалов, чтобы не отвлекаться.

Ни учителя, ни родители не ругали ее. Мама всегда верила в дочь, а учитель учил исправлять ошибки. Дедушка Полины — ведущий оптик Красногорского механического завода, и, возможно, любовь к точным наукам у нее наследственная.

Несмотря на то, что многие считали выбор физики странным для девочки, Полина уверена в своих способностях и стремится поступить в Бауманку. Ее интерес к точным наукам зародился в 7–8 классе, когда она услышала на уроке про атомные ледоколы. Теперь она готова несколько лет работать ради будущего своей страны.