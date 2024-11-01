Учеников школы искусств в Лобне посвятили в музыканты

В Лобненской детской школе искусств прошел торжественный праздник «Посвящение в юные музыканты» для первоклассников. Это стало первым шагом в музыкальном обучении детей, которые в течение восьми лет будут осваивать искусство игры на фортепиано и хорового пения.

На мероприятии присутствовал первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев, который поздравил юных музыкантов с началом их творческого пути.

«Это замечательно, ваше детство будет озарено волшебным светом музыки. Сегодня вы вступили на нелегкий, но очень увлекательный путь. Вам откроется неведомый и волшебный мир музыкальных звуков», — отметил Владимир Анатольевич.

Педагоги школы выражают надежду, что многие из этих первоклассников в будущем смогут стать известными музыкантами. В качестве примера они приводят выпускника Лобненской школы искусств Станислава Корчагина, который стал лауреатом III степени Международного конкурса имени Чайковского 2023 года.

Праздник «Посвящение в юные музыканты» стал важным этапом в жизни ребят, вдохновив их на новые достижения и открытия в мире музыки.

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