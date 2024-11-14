Учеников школ посвятили в ряды «Движения Первых» в Наро-Фоминске

Посвящение школьников в активисты «Движения Первых» прошло в Наро-Фоминске. Для них организовали торжественную церемонию.

Участниками церемонии стали ученики школ со всего округа и студенты среднего профессионального образования. Мероприятие состоялось в центральном дворце культуры «Звезда».

«На мой взгляд, давно не хватало молодежи какого-то объединяющего движения. И „Движение Первых“ открывает безграничные возможности для детей и молодежи. И оно внесло ощутимые изменения в общественную жизнь нашего округа. Ни одно мероприятие не обходится без „Первых“ — они не только принимают участие, но и берут на себя организацию!» — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Активистам вручили значки с единичкой. Так их символически посвятили «в Первые». Ребята уже активно участвуют в акциях, конкурсах и мероприятиях.

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