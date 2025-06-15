Учеников инженерных классов в Дубне обучат сборке и программированию дронов

В школе № 10 города Дубна открылись шесть инженерных классов, где учащихся обучают программированию, сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами. Школа является одной из 20 образовательных учреждений Московской области, участвующих в национальном проекте президента «Беспилотные авиационные системы».

Директор школы Елена Бодина отметила, что в учебном заведении создан специализированный класс по беспилотным авиационным системам с большой зоной для полетов. Для школьников от 12 до 17 лет разработаны программы дополнительного образования, позволяющие освоить практические навыки пилотирования, основы программирования и устройство современных летательных аппаратов благодаря современному оборудованию.

Педагоги подчеркивают высокий интерес учеников к теме беспилотников. Хотя полеты — самая захватывающая часть обучения, успех требует серьезной подготовки: понимания работы систем и умения ремонтировать технику. Школьники усердно занимаются, осознавая это.

Учителя постоянно повышают квалификацию, чтобы идти в ногу с быстро развивающейся отраслью. В ближайшее время школа получит новые конструкторы для сборки сложных дронов, а также фрезерные и деревообрабатывающие станки и интерактивное оборудование для расширения учебного процесса.