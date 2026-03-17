Ученики восьмых классов приняли участие в региональной диагностической работе по математике

17 марта ученики восьмых классов, изучающие математику на углубленном уровне, выполнили региональную диагностическую работу (РДР) по математике. В мероприятии участвовали школьники из 33 образовательных учреждений Московской области, которые второй год принимают участие в проекте «Математические классы Подмосковья». Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.

Выполнение заданий проходило в режиме онлайн с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Проверка работ будет осуществляться независимыми экспертами в той же системе.

Работа состояла из двух частей. Первая часть включала шесть заданий с кратким ответом базового уровня сложности, а вторая — два задания с развернутым ответом повышенного и высокого уровня сложности. Ученикам нужно было продемонстрировать навыки логического и алгоритмического мышления, а также умение применять математические знания для решения сложных задач. На выполнение работы было отведено 45 минут.

Максимальное количество баллов за правильно выполненные задания — 10. Для подтверждения базового уровня знаний достаточно набрать 4 балла.

В пресс-службе Министерства образования отметили, что РДР в 8 классах продолжает цикл диагностических работ по математике для обучающихся школ, участвующих в проекте «Математические классы». Ранее уже были проведены работы для пяти- и семиклассников, а в ближайшее время аналогичную диагностику пройдут ученики десятых классов, углубленно изучающие математику.