Ученики Успенской школы в Одинцове приняли участие в сезоне «Безопасных каникул»

Новый сезон программы «Безопасные каникулы» стартовал в школьных учреждениях Московской области и уже привлек внимание более двухсот учеников с седьмого по 10 классы. Учащиеся средней школы в поселке Горки-2 стали частью этого мероприятия, где в игровой форме познакомились с правилами газовой безопасности.

Специалисты «Мособлгаза» напомнили ребятам о правильном использовании газовой плитой. В ходе занятий они рассказали о рисках, связанных с неправильным использованием газа, и объяснили, как действовать в случае экстренной ситуации. Занятия также включали интерактив — квесты и эстафеты, что сделало обучение более увлекательным.

Программа охватывает не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для безопасного обращения с газом в домашних условиях. Кроме Успенской школы, подобные мероприятия прошли и в других образовательных учреждениях, таких как Мытищи, Королев и Селятино. В планах проекта — участие Песковской школы из Коломны и школы № 18 из Балашихи.

Завершение образовательного проекта запланировали на 27 июня. Команды, которые проявят лучшие результаты в соревнованиях, наградят путевками в лагерь «Детский наукоград» в Рузе, где они получат возможность продолжить обучение в интересной и творческой атмосфере.