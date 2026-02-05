Ученики технологического лицея посетили комплекс по переработке отходов в Солнечногорске

Подмосковные школьники увидели, как работает современный комплекс по переработке отходов. Экскурсию на КПО «Нева» организовали в рамках программы экологического воспитания.

Учащиеся лицея имени В. И. Долгих познакомились с полным циклом обработки мусора. Им показали, как отходы сортируют, выделяют полезные материалы и готовят к повторному использованию.

После осмотра производственных цехов для ребят провели интерактивное занятие. Они посмотрели мультфильм о жизненном цикле пластика и узнали, как переработка помогает сохранять природные ресурсы.

«Когда дети видят, как мусор превращается в сырье, они начинают бережнее относиться к ресурсам. Такие встречи формируют экологическую культуру и показывают, что современные технологии решают сложные задачи», — сказал первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.

Комплекс «Нева» может перерабатывать до 500 тысяч тонн отходов в год. Автоматизация здесь достигает 85 процентов, а большая часть оборудования произведена в России.