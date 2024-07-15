Ученики спортивной школы Химок приняли участие в экологической акции

Экологическую акцию организовали в спортивной школе «Надежда в Химках». Воспитанники учреждения совместно с волонтерами и муниципальными депутатами сдали вторичное сырье в специальный фандомат.

Акция прошла в рамках национального проекта «Чистая страна». Всего с начала года неравнодушные жители сдали около 100 килограммов вторичного сырья из пластика и алюминия.

«Юные воспитанники спортивной школы регулярно принимают участие в экологических мероприятиях. Например, в таких, как: „Добрые крышечки“ и „Лес будущего“. Здорово, что в нашем округе живет подрастающее поколение с активной гражданской позицией», — поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Кроме того, Глеб Демченко провел с учениками спортивной школы познавательную лекцию. Он рассказал детям о негативных последствиях неправильной утилизации пластика для природы и научил пользоваться фандоматом.

«Пользоваться фандоматами для сбора вторичного сырья очень просто. Нужно нажать кнопку „сдать“, разместить бутылку вверх штрих-кодом и дождаться сканирования», — отметила член Местного политического совета Ирина Свентэк.

Отметим, что подобные станции по приему вторичного сырья установлены во всех микрорайонах Химок. Также их можно найти в 10 школах округа и в холле местного баскетбольного центра.

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