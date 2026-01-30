Ученики школы в Егорьевске примут участие в уборке снега

Ученики школы №5 в городе Егорьевск решили помочь с уборкой снега на пришкольной территории. Инициатива исходила от их учителя, и ребята с радостью поддержали идею. Они активно занимались расчисткой снега и удалением наледи с дорог.

Ученик Михаил Гюней заметил, что на территории школы скопилось очень много снега, и он рад был помочь. Помимо школы, ребята также помогают своим семьям. Михаил рассказал, что когда в понедельник выпал большой снег, они всей семьей на двух машинах с лопатами поехали расчищать территорию у бабушки с дедушкой. Он добавил, что такая совместная работа проходит весело и иногда даже переходит в игры.