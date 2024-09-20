Ученики школы № 9 в Дмитрове собрали более 100 килограммов пластика за неделю

Экологическая акция «Сдавайся!» продолжается в Дмитрове более двух лет. Накануне к ней присоединились ученики школы № 9.

За неделю ребята из школы № 9 собрали 100 килограммов разноцветного пластика. Также для них провели мастер-класс по изготовлению картин из крышек. Его организовали специалисты Дмитровского отделения партии «Единая Россия» и руководитель отряда «Молодая гвардия» Алина Марченкова.

«Забота об экологии, о природе родного края — важная задача каждого жителя! И воспитывать в себе хорошую привычку — беречь природу, думать о будущем земли, сохранять ее для будущих поколений нужно начинать с детства. Я вижу прекрасный пример того, как вы, ребята, включены в эту акцию „Сдавайся!“, которая реализуется на территории нашего округа уже более двух лет. Спасибо Вам!» — прокомментировала Алина Марченкова.

Активистов наградили грамотами. Их вручила депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко.

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