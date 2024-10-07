Ученики школы № 9 из Лобни побывали на экскурсии в Музее космонавтики на ВДНХ

Школьники из Лобни познакомились с историей освоения космоса на ВДНХ в Москве. Это стало очередным шагом к приобщению учащихся к науке в рамках заключенного накануне соглашения с исследовательским центром.

Ребята из школы № 9 в Лобне посетили павильон «Космонавтика и авиация» и Музей космонавтики на ВДНХ. Им рассказали об исследованиях в космосе в области медицины, биологии и астрономии.

Также школьникам продемонстрировали полноразмерные макеты космических аппаратов. Мероприятие провели сотрудники Исследовательского центра имени М. В. Келдыша.

Для учащихся лобненской школы также проведут экскурсии в производственные кластеры центра. Их познакомят с научно-техническими специальностями ракетно-космической отрасли.

Отметим, что ранее школа № 9 и Исследовательский центр имени М. В. Келдыша заключили соглашение о сотрудничестве по популяризации науки среди молодежи. Для школьников будут проводить лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В школе есть и профильные классы.

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