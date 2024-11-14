Ученики школы № 30 в Химках собрали более тонны макулатуры

Свыше тысячи учеников школы № 30 в Химках приняли участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Совместно с педагогами ребята сдали на переработку более 1,2 тонн материалов.

Усилиями учеников, их родителей и учителей коллектив школы № 30 побил прошлогодний рекорд в два раза.

«В этом году все классы нашей школы, родительская общественность и неравнодушные химчане приняли участие в сборе макулатуры. Я хочу выразить благодарность всем химчанам за вашу заботу и стремление к сохранению чистоты на нашей планете», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Акция «БумБатл» стартовала в 2020 году. Пункт сбора макулатуры в Химках находится на территории торгово-развлекательного центра «Мега».

Напомним, что в Химках также действует экологическая акция «Сдай старые шины».

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