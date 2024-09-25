Ученики школы № 30 в Балашихе успешно сдали нормативы ГТО

Ученики школы № 30 на Летной улице показали свою силу, выносливость и спортивный дух, успешно сдав нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2023 году около 2000 школьников Балашихи получили золотые значки ГТО.

Школьники проверили свои навыки в различных дисциплинах, включая наклон вперед, прыжок в длину, поднимание туловища, отжимания и подтягивания. В этом году комплексу ГТО исполнилось 10 лет, и с каждым годом в Балашихе растет популярность этих спортивных мероприятий.

Главной наградой для учеников стали почетные знаки отличия — бронзовые, серебряные и золотые. Участвовать в сдаче нормативов могут граждане в возрасте от шести до 70 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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