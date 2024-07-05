Ученики школы № 3 в Истре побывали на экскурсии в драмтеатре

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Школьники из Истры посетили экскурсию по местному драматическому театру. Ученики школы № 3 осмотрели кулисы, гримерку и побывали на сцене, а также пообщались с актерами.

Театр в Истре — один из старейших в Подмосковье. Ребята изучили его историю с момента основания и до сегодняшнего дня.

Экскурсию провела актриса Ирина Белова. Она рассказала детям об особенностях своей профессии и показала, как устроен театр изнутри. Школьники получили шанс заглянуть в тайны создания образов на сцене и узнать, как происходит подготовка актеров к выступлениям и как создаются костюмы для спектаклей.

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