Ученики школы № 2 в Дмитрове собрали гумпомощь для бойцов СВО

Школьники из Дмитрова поучаствовали в акции «Посылка солдату». Ребята собрали гуманитарный груз с необходимыми вещами и продуктами для военнослужащих в зоне спецоперации.

Акция прошла в рамках программы гражданско-патриотического воспитания. В сборе вещей, медикаментов, одежды и продуктов поучаствовали педагоги, учащиеся и родители школьников.

После представители «Юнармии», кадеты и активисты «Движения первых» распределили собранные вещи по коробкам и передали их в «Единую Россию» для отправки в зону СВО.

«Мы убеждены, что наша поддержка и простое человеческое внимание помогут поддержать моральный и боевой дух военнослужащих. Выражаем огромную благодарность всем, кто принял активное участие в сборе гуманитарной помощи. Мы своих не бросаем! » — прокомментировала директор школы Юлия Филиппова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».