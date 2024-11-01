Ученики школы № 2 из Свердловского поучаствовали в проекте по ботанике
Школа № 2 в поселке Свердловский присоединилась к проекту «Проращивай» от «Движения Первых». Детям рассказали об основах выращивания растений.
Поучаствовала в проекте команда юннатов 2к класса. Школьники узнали, как работать с семенами и как ухаживать за растениями.
Ребята вели дневники наблюдений ежедневно. Им также рассказали о важности света, воды и температуры для этого процесса.
Им удалось провести эксперименты. Они самостоятельно прорастили семена пшеницы и лука, а после сравнили результаты.
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