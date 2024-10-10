Ученики школы № 19 в Серпухове посетили «Новый Иерусалим» в Истре

Ученики школы № 19 имени Романа Катасонова в Серпухове приняли участие в Первом областном Чемпионате по краеведческой игре «Мое Подмосковье». Мероприятие прошло в музее «Новый Иерусалим» в Истре 8 октября.

Первой областной чемпионат по краеведческой игре приурочили к 95-летию со дня основания Московской области. Командой от школы № 19 в Серпухове руководил учитель истории Аскар Рскалиевич Чегенбаев.

Для участников организовали экскурсию в музей «Новый Иерусалим». Им рассказали про древние артефакты и экспозицию. Дети погрузились в богатое наследие Подмосковья и узнали множество интересных фактов.

По итогам игры команда из Серпухова вошла в десятку сильнейших.

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