Ученики школы № 10 в Павловском Посаде поучаствуют в федеральном экопроекте

Дети из школы № 10 Павловского Посада присоединились к проекту «Движения Первых». Они примут участие в нескольких экологических мероприятиях.

Проект вновь объединит молодежь, которая не боится рисковать и пробовать новое. Ребятам из Павловского Посада уже рассказали об истории создания «Движения Первых», ценностях и флагманских проектах.

Сейчас всероссийская организация запускает экологический проект «Юннатская страна». В ближайшее время начнутся мероприятия в его рамках.

«Для меня это направление новое. Надеюсь на новые знакомства. Очень хочется научиться чему-то, посещать мероприятия, помогать людям. Благодаря нашей любимой школе мы вошли в этот проект», — поделилась ученица Анна.

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