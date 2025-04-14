Ученики школы № 10 из Видного победили в муниципальном этапе игры «Зарница»

В Ленинском городском округе в Видновской школе № 10 прошел муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». На мероприятии собрались около ста старшеклассников из восьми образовательных организаций округа, лидировали хозяева состязаний.

Как рассказала председатель отделения «Движения Первых» в Ленинском округе Ксения Жукова, участниками игры стали ребята в возрасте от 14 до 17 лет, которые образовали восемь отрядов.

«Старшеклассники соревновались в таких дисциплинах, как строевая и огневая подготовка, военизированная эстафета, тактическая медицина, выживание в экстремальных условиях, радиационная, биологическая и химзащита. Также участники показали свои знания по истории России, в том числе военной, и общевойсковой грамотности», — добавила она.

В игре состязались отряды из Видновских школ № 5, № 10, № 11, художественно-технического лицея, Бутовской школы № 1, Молоковской и Мисайловской школ и образовательного центра «Успех». Первыми стали ученики Видновской школы № 10. Отряд «Рубеж» из Видновской школы № 5 занял второе место, а «Ударная дивизия» из Видновского художественно-технического лицея — третье.

Заместитель директора по безопасности школы № 10 Елена Смагина отметила, что мальчики и девочки независимо от возраста отработали на 100%.

Победители представят Ленинский городской округ в мае этого года на региональном этапе «Зарницы 2.0». Призеров соревнований наградили памятными подарками от «Движения Первых».

Отметим, что организовали военно-патриотическую игру представители «Движения Первых», военнослужащие 5-й дивизии противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, сотрудники пожарной части № 28 и ветераны специальной военной операции при поддержке «Юнармии», представителей муниципальных учреждений по работе с молодежью, Совета отцов Ленинского округа и «Молодой Гвардии Единой России».