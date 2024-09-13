Ученики школы № 1 в Можайске представили работы по теме СВО на уроке мужества

Урок мужества, приуроченный ко Дню воинской славы России и Дню танкиста, прошел в школе № 1 в Можайске. Ученики представили на нем рисунки на тему «Мой герой».

В конкурсе тематических рисунков приняли участие учащиеся четвертого класса школы. Каждый из них презентовал свою работу, рассказав о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, военных действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, а также в специальной военной операции.

На одной из работ автор изобразил российского воина в окружении экзотических животных — слона, жирафа, ягуара, медведя. Школьница объяснила, что идея пришла после просмотра выпуска новостей, в котором рассказывали, как наши солдаты спасли от гибели животных Донецкого зоопарка.

Отметим, что урок мужества прошел по инициативе социального координатора государственного фонда «Защитники Отечества» Галины Аксеновой и педагога школы № 1 Ольги Сидорович. Участникам конкурса вручили благодарственные письма.

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