Ученики школы № 1 в Дмитрове отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Школьники, педагоги и родители собрали 30 коробок с продуктами питания, вещами, средствами личной гигиены, утеплителем, сухими шампунями и маскировочными сетями. В каждую посылку они положили письмо. Груз уже отправили военнослужащим.

«Мы всегда готовы оказать необходимую помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас защищают нас от неофашистов. Мы твердо уверены, что скоро — победа!» — сказала одна из учениц Дмитровской школы № 1.

Они поблагодарили М. В. Васюкова, который доставил груз.

Следующую партию школьники отправят в прифронтовой госпиталь.

«Очень важно, чтобы наши защитники чувствовали тепло дома и нашу поддержку, и поэтому мы всегда готовы поддержать их. Только вместе мы одолеем врага!» — прокомментировала временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

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