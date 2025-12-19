Ученики школы «Моя Русь» в Подольске представили рождественскую программу

Ребята продемонстрировали сценические зарисовки празднования Святок и познакомили зрителей с традициями русского народа.

Ночь перед Рождеством считалась одной из самых волшебных на Руси. В это время стирались границы между земным и небесным, и наступало самое подходящее время для проведения обрядов и колядования.

«В эти дни, конечно же, не полагалось работать. Это считалось большим грехом. Все гуляли, молодежь щедровала, колядовала, пели колядки на Новый год, христославки во время прославления Христа и так далее. Вот мы готовимся к такому обряду», — рассказала преподаватель студии, заслуженный работник культуры России Тамара Бычкова.

Для молодых девушек это было тоже необычное время — как правило, они гадали на свою судьбу и суженого. Это можно было делать три раза: в Сочельник, накануне Нового года и Крещения. Способы гадания были разные.