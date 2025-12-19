Ученики школы «Моя Русь» в Подольске представили рождественскую программу
Воспитанники детской школы искусств «Моя Русь» показали фрагмент Рождественской программы. Представление, посвященное традициям русского народа, подготовили воспитанники фольклорного коллектива «Цветень».
Ребята продемонстрировали сценические зарисовки празднования Святок и познакомили зрителей с традициями русского народа.
Ночь перед Рождеством считалась одной из самых волшебных на Руси. В это время стирались границы между земным и небесным, и наступало самое подходящее время для проведения обрядов и колядования.
«В эти дни, конечно же, не полагалось работать. Это считалось большим грехом. Все гуляли, молодежь щедровала, колядовала, пели колядки на Новый год, христославки во время прославления Христа и так далее. Вот мы готовимся к такому обряду», — рассказала преподаватель студии, заслуженный работник культуры России Тамара Бычкова.
Для молодых девушек это было тоже необычное время — как правило, они гадали на свою судьбу и суженого. Это можно было делать три раза: в Сочельник, накануне Нового года и Крещения. Способы гадания были разные.
«В темноте не глядя хватали первое попавшееся полено, а потом на свету разглядывали его. Если полено гладкое, без сучка и задоринки, значит, муж будет добрый, хороший, покладистый. Если суховатое, то старый, а если с трещинами — сердитый да дурной», — пояснила участница коллектива «Цветень» Мария Уколова. Она занимается в школе «Моя Русь» уже восемь лет. Признается, что ей очень нравится изучать традиции своей родины.
После новогодних праздников, 17 января, воспитанники школы «Моя Русь» покажут в Доме культуры Карла Маркса большую рождественскую программу.