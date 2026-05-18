Ученики «Школы юного энергетика» отработали навыки на макете электросети

15 мая в Одинцовском лицее № 10 прошла практическая тренировка для восьмиклассников, которые учатся в «Школе юного энергетика». Мероприятие организовали работники Одинцовского филиала «Мособлэнерго». Ученики тренировались на макете электросети, который сделали своими руками на занятиях.

Наставники создали несколько ситуаций с технологическими нарушениями в сетях, а лицеисты самостоятельно отработали действия оперативного персонала электросетевой организации. Тренировка была максимально приближена к реальным условиям. Под контролем специалистов оперативно-диспетчерской группы Одинцовского производственного отделения «Мособлэнерго» ребята отработали навыки вывода трансформатора из работы и его последующего подключения, реконструировали поврежденный кабель с использованием специальных муфт и решили задачу по оперативному подключению к дизельной электростанции для обеспечения потребителей электроэнергией в случае неисправности питающего центра.

Идейный вдохновитель и руководитель школы — начальник ремонтно-строительного участка Одинцовского филиала «Мособлэнерго» Александр Балахонцев. Для него такие уроки — возможность показать ребятам, как законы физики работают в реальной эксплуатации и насколько важна точность в профессии энергетика.

В 2025 году профориентационному проекту «Школа юного энергетика» исполнится 10 лет. За это время воспитанники школы не раз занимали призовые места и побеждали в областных и общероссийских олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях. Разработки лицеистов трижды удостаивались премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Одна из самых значимых — интеллектуальная система управления наружным освещением (АСУНО). Разработка уже тестируется в Одинцовском и Красногорском филиалах компании, помогая контролировать состояние городских сетей и экономить ресурсы. В настоящее время пять выпускников «Школы юного энергетика» получают профессиональное образование в Московском энергетическом институте.