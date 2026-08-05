Ученики школы искусств в Чехове вошли в топ лучших в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области подвело итоги по показателям муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры. В список лучших обучающих региона вошли 10 учащихся Чеховской детской школы искусств.

По направлению «Фортепиано» отличились пять воспитанников: Пелагея Пучкова, Арина Туполева, Валерия Судакова, Мария Силакова и Виктория Шмырина. По направлению «Аккордеон» лучшим стал Дмитрий Мальцев, а по «Гитаре» — Евгений Постнов. В «Изобразительном искусстве» отличились трое воспитанников: Варвара Тананыкина, Василиса Синицына и Ева Митрофанова.

За высокие результаты отметили творческие коллективы школы: концертный хор «Радость», старший хоровой ансамбль «Мечта» и младший хор «Виктория».

Такие результаты говорят о высоком уровне преподавания в Чеховской детской школе искусств и большой работе педагогов с одаренными детьми.