Ученики школы искусств из Серпухова победили в 2 конкурсах

Воспитанники Детской школы искусств имени А. А. Алябьева приняли участие в двух творческих состязаниях регионального и всероссийского уровней 20–21 марта. Юные художники и музыканты завоевали награды в Дмитрове и Туле.

На Московской областной выставке-конкурсе «Дмитровская палитра» воспитанники отделения изобразительного искусства показали высокие результаты. Кристина Денисова (преподаватель Наталья Гриневич) получила диплом первой степени в номинации «Живопись — композиция станковая». Юлия Самченко (преподаватель Ксения Чемерис) также стала первой в номинации «Натюрморт академический». Диана Корбуева (преподаватель Ксения Коваленко) заняла второе место в номинации «Натюрморт — графический в различных техниках». Макар Волчков (преподаватель Наталья Титова) стал третьим в номинации «Декоративно-прикладное искусство — керамика».

В Туле прошел VI Всероссийский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Волшебная свирель». Участие приняли более 120 музыкантов из разных регионов России. Председателем жюри выступил доцент кафедры деревянных духовых инструментов РАМ имени Гнесиных Леонид Друтин.

Федор Надольский (класс Натальи Еременко) стал лауреатом первой степени, Биатрис Березинская (класс Натальи Еременко) — лауреатом второй степени и участницей мастер-класса Леонида Друтина. Виктория Котельникова (класс Натальи Еременко) и Глеб Помякшев (класс Романа Демьянова) получили дипломы четвертой степени.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поблагодарила преподавателей, концертмейстеров и родителей за поддержку юных дарований.

«Пусть эти победы станут стартом для новых творческих достижений. Желаю ребятам вдохновения, ярких выступлений и покорения новых вершин», — отметила Лебедева.