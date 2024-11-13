Ученики школы искусств из Лосино-Петровского побывали на спектакле в Москве
Воспитанники детской школы искусств из Лосино-Петровского побывали в Кремлевском дворце. Они стали зрителями спектакля «Щелкунчик».
Экскурсия прошла в ноябре. Дети остались в восторге от небольшого путешествия.
Спектакль прошел в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей». Художественным руководителем и главным дирижером является Сергей Кондрашев.
Ребята из Лосино-Петровского отметили яркие костюмы, необычные декорации и волшебное музыкальное оформление.
Отметим, что такие мероприятия регулярно организуют для школьников Лосино-Петровского городского округа.
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Ученики школы искусств из Лосино-Петровского побывали на спектакле в Москве
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