Ученики школы искусств из Лосино-Петровского побывали на спектакле в Москве

Воспитанники детской школы искусств из Лосино-Петровского побывали в Кремлевском дворце. Они стали зрителями спектакля «Щелкунчик».

Экскурсия прошла в ноябре. Дети остались в восторге от небольшого путешествия.

Спектакль прошел в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей». Художественным руководителем и главным дирижером является Сергей Кондрашев.

Ребята из Лосино-Петровского отметили яркие костюмы, необычные декорации и волшебное музыкальное оформление.

Отметим, что такие мероприятия регулярно организуют для школьников Лосино-Петровского городского округа.

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