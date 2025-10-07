Ученики школы-интерната из Ногинска посетили предпремьеру спектакля в Мособлдраме

На предпремьерный показ спектакля «Аленький цветочек» в Московском областном театре драмы и комедии пригласили 50 учеников Глуховской школы-интерната № 2 из Ногинска. Об этом рассказали в Минкульте региона.

Представление получилось современным и, самое главное, поучительным как для детей, так и для взрослых.

Режиссер-постановщик спектакля Виктор Плужников отметил, что эта история встречается в мифах и сказках разных народов мира, но на сцене Мособлдрамы она стала чисто русской.

«Главная ее мысль в том, что любовь нужно заслужить, а сама любовь — прежде всего труд. И в жизни просто так ничего не дается», — добавил он.

Премьерные показы постановки по пьесе Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича прошли 4 и 5 октября. Еще один спектакль ждет зрителей 9 октября.