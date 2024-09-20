Ученики школы имени Рыбникова в Воскресенске написали письма бойцам СВО

Учащиеся школы имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова в Воскресенске написали письма солдатам, которые в настоящее время защищают Родину. В трогательных строках, написанных детьми, солдаты находят утешение, поддержку и веру в светлое будущее.

Особенно проникновенным оказалось письмо ученика четвертого класса Матвея, который написал: «Здравствуй, дорогой солдат. Я тебя не знаю, но хочу сказать тебе, что очень тобой горжусь, ведь ты защищаешь нас, и только благодаря тебе над нашими головами мирное небо. Спасибо тебе, что борешься за мир на земле! Любим и ждем домой!»

Каждое слово в письмах — это нежная струна, которая отзывается в сердце солдата, пробуждая воспоминания о родных и близких. Письма аккуратно складываются треугольником — знакомым с давних пор форматом военных посланий. Их бережно хранят у сердца, чтобы в трудные моменты вернуться к вдохновляющим строкам и черпать силу из детской любви и поддержки.

Эта инициатива школьников стала важным напоминанием о том, как много значат простые слова поддержки для тех, кто находится вдали от дома, защищая свою страну.

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