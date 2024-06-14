Ученики школ Дмитровского округа приняли участие в военно-патриотической игре

В Дмитровском городском округе подвели итоги II муниципальной военно-патриотической игры «Пока мы едины — мы непобедимы!». В преддверии Дня России в центральной межпоселенческой библиотеке прошла церемония награждения победителей.

Игра включала пять конкурсных этапов: смотр строя и песни, «Зарница», бал школьников, викторина на знание истории Отечества и спартакиада призывной и допризывной молодежи. В течение учебного года в игре приняли участие более 7000 школьников из 25 школ Дмитровского округа.

По сумме набранных баллов победителем 2023-2024 учебного года стала команда Синьковской школы № 1, второе место заняла команда лицея № 4, а бронза у школы № 10. Всем участникам соревнований вручили дипломы и грамоты.

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