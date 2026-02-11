Ученики села Липицы вернутся в обновленную школу к 1 сентября

В селе Липицы городского округа Серпухов капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе имени Тарасова идет с опережением графика. К началу учебного года все ученики смогут заниматься в полностью обновленных классах.

На данный момент демонтаж старых конструкций завершен. На втором этаже сформировано новое зонирование помещений из пеноблоков и проведена штукатурка, также смонтирована электропроводка. На третьем этаже ведутся работы по стяжке пола и его утеплению керамзитом. Через две недели начнутся чистовые отделочные работы.

С наступлением весны стартует активное благоустройство территории: будет заменена отмостка и фасад здания, обновлены дорожки, реконструирован стадион. Спортивное ядро будет приведено в соответствие с современными требованиями.

Пока идет ремонт, дети обучаются в здании интерната, сельском клубе и дошкольных отделениях.