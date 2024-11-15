Ученики секции по художественной гимнастике в Лобне выполнили нормы ГТО

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» имени Галины Гороховой городского округа Лобня воспитанницы секции по художественной гимнастике сдали нормативы ГТО. Участницами стали 22 девочки в возрасте от пяти до восьми лет.

Юные гимнастки выполняли упражнения по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, по прыжкам в длину с места толчком двумя ногами, на поднимание туловища из положения лежа на спине, по наклонам вперед из положения стоя на гимнастической скамье, а также сдавали челночный бег.

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это масштабная инициатива, которая развивает культуру спорта в стране, укрепляет здоровье нации и делает здоровый образ жизни популярным среди разных слоев населения. ГТО включает комплекс нормативов, которые должны выполнить участники для подтверждения своей физической подготовки.

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