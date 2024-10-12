Ученики Рогачевской школы в Дмитрове посетили храм на Крови в Екатеринбурге

Дмитровские школьники совершили увлекательное путешествие в Екатеринбург. Они посетили основные достопримечательности, в том числе храм на Крови.

Ученики Рогачевской школы отправились в Екатеринбург вместе с директором по воспитанию. Город в сердце Урала, богатый историей и культурным наследием, впечатлил участников поездки и расширил их кругозор.

Ребята посетили исторический центр Екатеринбурга, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, храм на Крови и Ганину яму, а также прошли по границе Европы и Азии. Помимо этого, они познакомились с музеями боевой славы Урала и «XX век авто», Свердловской киностудией и Центром истории камнерезного дела.

Школьники пополнили копилку знаний, завели интересные знакомства и обменялись впечатлениями.