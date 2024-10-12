Ученики Рогачевской школы в Дмитрове посетили храм на Крови в Екатеринбурге
Дмитровские школьники совершили увлекательное путешествие в Екатеринбург. Они посетили основные достопримечательности, в том числе храм на Крови.
Ученики Рогачевской школы отправились в Екатеринбург вместе с директором по воспитанию. Город в сердце Урала, богатый историей и культурным наследием, впечатлил участников поездки и расширил их кругозор.
Ребята посетили исторический центр Екатеринбурга, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, храм на Крови и Ганину яму, а также прошли по границе Европы и Азии. Помимо этого, они познакомились с музеями боевой славы Урала и «XX век авто», Свердловской киностудией и Центром истории камнерезного дела.
Школьники пополнили копилку знаний, завели интересные знакомства и обменялись впечатлениями.
«Мы уверены, что такие поездки способствуют не только развитию личных качеств, но и укреплению патриотизма у наших школьников. Путешествуя, мы лучше понимаем свою страну и ее культуру», — отметила советник директора по воспитанию Анастасия Яковлева.
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