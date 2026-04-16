Ученики Одинцовского лицея № 6 посетили Театр кукол Сергея Образцова

Третьеклассники провели несколько насыщенных дней, погрузившись в мир театра. Детям не только показали представление, но и провели экскурсию за кулисами Театра кукол Сергея Образцова

Юным гостям рассказали о разных творческих профессиях. За кулисами театра школьники увидели, как мастера создают кукол, изготавливают декорации и готовят реквизит для спектаклей. Ребятам удалось и попробовать себя в роли кукловодов — для них провели мастер-класс по искусству управления куклами на сцене.

Кроме того, в самом лицее № 6 прошло тематическое занятие в рамках цикла «Разговор о важном». Встречу назвали «Большой за кулисами — 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России». Учителя провели беседу: рассказали детям, как рождается театральное искусство, что происходит за кулисами перед началом спектакля и почему каждая постановка — итог слаженной работы актеров, режиссеров, художников, костюмеров и других.