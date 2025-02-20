Ученики музыкальной школы навестили ветерана войны в Богородском округе

Алексей Панкратов рассказал ребятам о своей жизни и трудных годах войны. Юные гости с большим интересом слушали его историю. Особенно запомнились рассказы о том, как Алексей Митрофанович помогал раненым солдатам и как он сам оказался на фронте в юном возрасте.

Свой первый день войны ветеран помнит до сих пор. Когда началась война, ему было всего 15. А совсем скоро он вступил в партизанский отряд «26 Бакинских комиссаров» и стал ходить на десятки опаснейших операций. Среди них — взрыв Голубого моста длиной 300 метров. После войны он продолжил службу. За свои заслуги Алексей Панкратов награжден орденом Великой Отечественной войны и еще 16 медалями.