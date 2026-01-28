Ученики школ Московской области прошли диагностику функциональной грамотности

Более 90 тысяч восьмиклассников из 843 школ Московской области приняли участие в комплексной региональной диагностической работе (РДР). Об этом информирует пресс-служба Министерства образования региона.

Диагностическая работа направлена на оценку уровня функциональной грамотности и состоит из трех блоков: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». На каждый блок отведено 30 минут. Участникам предложено решить 15 заданий, которые основаны на реальных жизненных ситуациях и представлены в проблемном формате.

«Работы могут выполняться как на бланках, так и в онлайн-формате, в зависимости от решения конкретной школы», — прокомментировали в пресс-службе. Все материалы предоставляются через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО», которая также используется для проверки заданий независимыми экспертами.

Максимально за работу можно получить 25 баллов, успешным выполнением считается набор минимум 11 баллов. Отметки за выполнение работы не выставляются.

Результаты РДР помогут образовательным учреждениям выявить пробелы в знаниях учеников, спланировать внеурочную деятельность и повысить профессиональные компетенции педагогов. Цикл комплексных РДР завершится 3 февраля, когда свои работы напишут девятиклассники.