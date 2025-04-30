Ученики Мендюкинской школы прошли туристическими тропами Зарайска

Сто школьников совершили путешествие по окрестностям Зарайска, пройдя четырехкилометровым туристическим маршрутом, пролегающим вдоль реки Осетр. Поход стал не просто активным отдыхом на свежем воздухе, но и познавательной экскурсией, призванной познакомить школьников с природными красотами и богатым историческим наследием родного края.

Маршрут начался у святого источника, известного как Белый колодец, и пролегал по набережной реки Осетр, предлагая юным путешественникам виды на окрестные пейзажи. Конечной точкой пешего похода стал исторический центр Зарайска, где возвышаются стены древнего кремля.

Идея маршрута заключалась в том, чтобы сочетать природную красоту с возможностью прикоснуться к истории. Организаторы позаботились о том, чтобы участники не только насладились видами, но и узнали больше о прошлом своего региона. В стенах Зарайского кремля школьников ждала экскурсия, посвященная ключевым событиям Смутного времени.

По словам педагога Мендюкинской школы Евгении Шинановой, ребята были в восторге от такого формата знакомства с родным краем.

«Ученики предложили ввести в традицию такие весенние прогулки. Ведь они позволяют глубже почувствовать связь поколений и гордость за свою страну», — добавила Евгения Шинанова.